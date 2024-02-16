انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف و«الأوقاف» بكفر الشيخ

انطلقت فعاليات القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة والأوقاف، اليوم، إلى مدينة سيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ، من مسجد العارف بالله سيدي محمد المغازي، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

فعاليات القافلة بين الأزهر الشريف والأوقاف

جاءت القافلة بإشراف الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بالمديرية، والدكتور ياسر محمد الصردي، مدير إدارة أوقاف كفر الشيخ شرق، وضمت القافلة 10 علماء عبارة عن 5 علماء من الأزهر الشريف، و5 علماء من وزارة الأوقاف.

الالتزام بخطبة الجمعة

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّ جميع المساجد بأوقاف كفر الشيخ التزمت بالخطبة الموحدة، وبالوقت المُحدد على مستوى المحافظة، ولم يتم رصد أي مخالفات، لافتاً أنّ القافلة الدعوية تأتي في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.