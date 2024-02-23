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وفد حماس يختتم زيارته إلى مصر بعد بحث الأوضاع في غزة

كتب:

شريف سليمان
11:01 ص | الجمعة 23 فبراير 2024
غزة

غزة

اختتم وفد قيادة حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة زيارته لمصر والتي استغرقت عدة أيام، وفق بيان صحفي صادر عن مكتب رئيس حركة حماس.  

وأجرى وفد الحركة عدة لقاءات رفيعة المستوى لبحث الأوضاع في قطاع غزة ووقف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم والإغاثة والإيواء خاصة في شمال القطاع وسبل تحقيق ذلك.

كما جرى التطرق إلى ملف تبادل الأسرى، وما يخطط له الاحتلال في الأقصى في ظل قرار حكومة الاحتلال منع أهلنا في الضفة والداخل المحتل الصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل.

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بقلم شريف سليمان