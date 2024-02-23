أستاذ اقتصاديات بيئة يوضح طريقة فهم البصمة الكربونية للفرد

قال الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة، إنَّ تعريف البصمة الكربونية أنّها إجمالي كميات غازات الاحتباس الحراري وغاز ثاني أكسيد الكربون بجانب الغازات الأخرى التي لديها صفات تجعلها تحتبس الحرارة داخل الغلاف الجوي.

وأضاف «سرحان»، في مداخلة له عبر «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، مع الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى المصرية»، أنّ البصمة الكربونية متصلة بشكل مباشر أو غير مباشر بجميع الأنشطة الإنسانية المتصلة بالفرد، منذ بداية يومه وحتى نهايته، طبقاً لنمط الحياة وسلوكياته وعاداته ودخله وثقافته، وكذلك مستوى التعليم ومدى مسؤولياته.

عوامل ارتفاع البصمة الكربونية

وتابع أستاذ اقتصاديات البيئة: «العديد من العوامل التي تدخل وتتحكم في مدى ارتفاع وانخفاض البصمة الكربونية للفرد، ولكل شخص بصمته المختلفة تماماً عن الآخرين ولو محيطين به، حتى لو نفس العائلة والبيت».

واجبات تجاه البيئة

واستطرد: «المواطنة البيئية تعني أنه لكل إنسان يعيش على وجه هذا الكوكب عليه واجبات تجاه البيئة التي هي المستقبل، وعن طريق سلوكيات وتصرفات الإنسان يمكن تخفيف الضغوط على البيئة والموارد المحيطة وهي محدودة وستؤثر على الأجيال القادمة ونوعية الحياة».