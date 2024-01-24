«تحديث الصناعة» ينظم ندوة لتعريف المزارعين بأهمية البصمة الكربونية

شارك مركز تحديث الصناعة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، في معرض وسط الصعيد الزراعي بعدد 200 مزارع، لتشبيك المزارعين مع العديد من شركات الأسمدة والمبيدات والمشاتل بعدد 17 جلسة، وعدد 7 شركات متنوعة ما بين شركات أسمدة ومبيدات بإجمالي 140 مزارعا.

وعلى هامش المعرض جرى عقد ورشة عمل للتعريف بأهمية البصمة الكربونية بحضور أكثر من 200 مزارع للتكتلات الأربعة وشهدت الورشة تفاعل كبير من الحاضرين، للاستفادة من السندات الكربونية، وذلك بحضور ممثلي مركز تحديث الصناعة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وأعضاء وحدات التنفيذ المحلية بالأربع محافظات ورؤساء العديد من الجمعيات الزراعية.

جلسات توعية للمزارعين

كما عُقدت جلسات توعية للمزارعين على أهمية الزراعة الحيوية، وأهمية الاهتمام باستخدام المبيدات والكيماويات والمغذيات الحيوية بالنسب المعتمدة للحصول على محصول ذو جودة عالية وآمن صحيا، بهدف زيادة القيمة المضافة ومن ثم التوجه للتصدير.

وفي ختام المعرض جرى تكريم ممثلي مركز تحديث الصناعة وبرنامج التنمية المحلية على جهودهم في الجناح الخاص بالبرنامج.