«المركزي» يعلن انتهاء البنوك المصرية من قياس البصمة الكربونية

أعلن البنك المركزي المصري، انتهاء جميع البنوك من قياس البصمة الكربونية لمقراتها الرئيسية، تفعيلا للمبدأ الخامس من المبادري الاسترشادية للتمويل المستدام، الصادرة من البنك المركزي.

وذكر البنك المركزي، في بيان عنه، أنّ البصمة الكربونية مؤشرا لقياس معدلات انبعاث الغازات الضارة، مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان وغيرها من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي.

وأوضح البنك أنّ الهدف من القياس، الوقوف على نسب انبعاثات الغازات الضارة، واتخاذ ما يلزم للحد من آثارها على البيئة.