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«المركزي» يعلن انتهاء البنوك المصرية من قياس البصمة الكربونية

كتب:

منى صلاح
10:30 ص | الإثنين 19 ديسمبر 2022
البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري، انتهاء جميع البنوك من قياس البصمة الكربونية لمقراتها الرئيسية، تفعيلا للمبدأ الخامس من المبادري الاسترشادية للتمويل المستدام، الصادرة من البنك المركزي.

وذكر البنك المركزي، في بيان عنه، أنّ البصمة الكربونية مؤشرا لقياس معدلات انبعاث الغازات الضارة، مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان وغيرها من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي.

وأوضح البنك أنّ الهدف من القياس، الوقوف على نسب انبعاثات الغازات الضارة، واتخاذ ما يلزم للحد من آثارها على البيئة.

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منى صلاح
بقلم منى صلاح

مسؤول ملف البنوك بجريدة الوطن، وحاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، ودبلوم الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية.