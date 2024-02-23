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«فلسطين»: نتوقع قرار «العدل الدولية» بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

شريف سليمان
11:55 ص | الجمعة 23 فبراير 2024
وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني

وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني

أكد وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، أنّ الدول التي قدمت مرافعاتها أمام محكمة العدل الدولية أكدت عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف: «نتوقع صدور قرار من محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وإزالة الاستيطان من الأراضي الفلسطينية».

أمريكا تحمي إسرائيل

وتابع: «الولايات المتحدة توفر الحماية والمساعدات المالية والعسكرية لإسرائيل لمواصلة جرائمها بحق الفلسطينيين».

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