«فلسطين»: نتوقع قرار «العدل الدولية» بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي

أكد وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، أنّ الدول التي قدمت مرافعاتها أمام محكمة العدل الدولية أكدت عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف: «نتوقع صدور قرار من محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وإزالة الاستيطان من الأراضي الفلسطينية».

أمريكا تحمي إسرائيل

وتابع: «الولايات المتحدة توفر الحماية والمساعدات المالية والعسكرية لإسرائيل لمواصلة جرائمها بحق الفلسطينيين».