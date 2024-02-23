الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزل الزعيم الراحل ياسر عرفات.. كان مزارا لرؤساء العالم

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في هدم منازل الفلسطينيين في العديد من المناطق بقطاع غزة، وجاء الدور على منزل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بحسب ما أعلنته وزارة الثقافة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزل الرئيس الشهيد ياسر عرفات في غزة، ودمره، واصفة ذلك بـ«استمرار لحربها التي تطيح بكل ما يعني لشعبنا من كرامة ورمزية لنضاله وكفاحه».

وتظهر الصور حجم الدمار الذي خلفه قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل ياسر عرفات الذي عاش فيه بين عامي 1995 و2001.

صور ياسر عرفات على جدران المنزل الصامدة رغم هدمه

وبعد القصف، تحول المنزل إلى كومة من الركام، وبقايا من الجدران، التي لا زالت محتفظة رغم الدمار بصور «عرفات»، وشاهدة على أوقات قضاها في المنزل المملوك حاليًا لصندوق الاستثمار الفلسطيني، كما كان المنزل في الفترات الماضية مزارًا لزعماء وقادة العالم، أبرزهم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

ياسر عرفات.. أشهر رموز النضال الفلسطينية

ويعد الرئيس الراحل ياسر عرفات أحد أشهر الرموز الفلسطينية، ترك خلفه إرثًا نضاليًا وإنجازات وطنية، وهو عضو مؤسس في حركة فتح الفلسطينية، وتم انتخابه كرئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في فبراير 1969.

وتعتبر اتفاقية أوسلو، التي تم توقيعها في 13 سبتمبر 1993، أول اتفاقية رسمية مباشرة بين إسرائيل، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة بأمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عرفات.