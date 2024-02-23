محافظ أسوان يتفقد وحدة طب «الخزان غرب».. تخدم 18 ألف مواطن

أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، زيارة تفقدية لوحدة طب أسرة الخزان غرب، في إطار الاستعدادات لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، رافقه الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة، والدكتور إيهاب حنفي، مدير فرع الهيئة بأسوان.

وتضم وحدة طب أسرة الخزان غرب، التي تعد واحدة من 76 مركزًا طبيًا ووحدة صحية في المحافظة، خدمات صحية متنوعة لنحو 18 ألفًا و500 مواطن ومواطنة.

زيارة العيادات والصيدليات

وخلال الجولة، تفقد المحافظ ورئيس الهيئة، العيادات المختلفة والصيدليات، إذ استمعا إلى شرح من الدكتورة آمال حسن، مدير الوحدة الصحية، حول آلية العمل والخدمات المقدمة.

من جهته، أعرب محافظ أسوان في بيان اليوم، عن اطمئنانه لجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ووجه الشكر على الجهود المبذولة من قبل مسؤولي المحافظة والهيئة وفريق الأطباء والتمريض.

رفع مستوى الخدمات الصحية

وأكد محافظ أسوان أهمية رفع مستوى الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وتوفير الخدمات بكفاءة وجودة عالية دون الحاجة للتنقل إلى مكان بعيد.