محافظة أسوان تنظم عدة ندوات للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات

نظمت الوحدات المحلية والإدارية في محافظة أسوان سلسلة من الندوات والفعاليات، بهدف تعزيز المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقررة في الأيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر.

وعقدت الوحدة المحلية لمدينة السباعية اجتماعًا موسعًا بحضور القيادات الطبيعية والشبابية، وبمشاركة راعي كنيسة العذراء مريم في السباعية، بهدف تعزيز المشاركة الجادة في الانتخابات الرئاسية وتحقيق صورة مشرفة للمشاركين.

إقبال كبير من المواطنين على ندوات التوعية

كما شهدت الندوات اقبال عدد كبير من المواطنين اليوم بالتزامن مع مواصلة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية بالمحافظة وفي ظل الجهود لتفعيل دور الدواوين العمومية للعائلات والقبائل والطوائف في تشجيع المشاركة وحث الناس على النزول للإدلاء بأصواتهم.

انطلاق ندوات توعية بعنوان «قيمة وطن»

في سياق منفصل، نفذت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة أسوان بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة بتنفيذ سلسلة من الندوات التوعوية بعنوان «قيمة الوطن وتعزيز دور المواطنة»، وذلك برعاية محافظ أسوان.

وتسعى الندوات إلى تعزيز الولاء والانتماء للوطن لدى الشباب والنساء والفتيات، ورفع مستوى الوعي المجتمعي من خلال استدعاء محاضرين متخصصين لتقديم المحاضرات، وتوزيع هدايا تذكارية على الأشخاص ذوي المهارات والمتفوقين، بهدف تشجيع المشاركة وتعزيز الروح الوطنية.