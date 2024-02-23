نجاة صحفي عراقي كبير من محاولة اغتيال.. كان عائدا من معرض كتاب ببغداد

أعلنت مؤسسة المدى العراقية للإعلام والثقافة والفنون للنشر والثقافة نجاة مالكها ومؤسسها ورئيس المجلس العراقي للسلم والتضامن، الصحفي العراقي فخري كريم مساء أمس من محاولة اغتيال وصفتها بأنها غادرة وجبانة، في منطقة القادسية ببغداد، اثناء عودته الى منزله، قادماً من معرض العراق الدولي للكتاب.

اطلاق الرصاص على سيارته من أسلحة رشاشة

وكشفت الدار، في بيان صدر عنها، عن تفاصيل محاولة اغتيال مؤسسها، مشيرة أنه في حوالي الساعة التاسعة مساء الخميس أقدم مسلحون مجهولون كانوا يستقلون سيارتين، حيث اعترضوا الطريق لإيقاف سيارة فخري كريم، ثم قاموا باطلاق الرصاص على سيارته من أسلحة رشاشة، ولاذوا بالفرار.

واعتبرت الدار أن محاولة الاغتيال الاثمة والفاشلة، تؤكد أن قوى الظلام والتخلف، المسؤولة عن الخراب العراقي الماثل، لا يسرها أن ترى العراقيين فرحين متفاعلين مع حدث ثقافي كبير ومؤثر مثل معرض العراق الدولي للكتاب الذي يقام منذ أيام في العاصمة بغداد.

وأشارت أن محاولة الاغتيال التي وصفتها بالجبانة تؤكد الدور المؤثر الذي يلعبه فخري ومؤسسة المدى في الحياة السياسية والثقافية العراقية، وهو ما يبغض المتربصين بتقدم البلد.

وأعربت الدار في بيانها عن إدانتها لمحاولة الاغتيال الغادرة، وطالبت بفتح تحقيق سريع عن المجرمين ومن يقف خلفهم وتقديمهم للعدالة ليناولوا جزائهم العادل.