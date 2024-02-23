خبير اقتصادي: الصفقة الاستثمارية الكبرى ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل

وافقت الحكومة المصرية على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي والقضاء نهائيا على الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وقال وليد عادل، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ«الوطن» إن الصفقة الاستثمارية الكبرى التي تجرى بشراكة مع كيانات كبرى تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، كما أنها بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل الحكومة عليها حاليا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية

وأضاف أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري وقوة الدولة المصرية وقدرتها على تخطي التحديات الاقتصادية المحيطة بها.

توفير فرص العمل

وأشار إلى أن هناك العديد من المشروعات المستقبلية التي تنتج عن هذه الصفقة، والتي ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وتسهم في تحقيق انتعاشة اقتصادية، وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة.

وأوضح أن هذه الصفقة الكبرى وما سيترتب عليها من صفقات مستقبلية، ستوفر سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، وتسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسين الوضع الاقتصادي الدولة، ما سيكون سببا رئيسيا فيما بعد للقضاء على السوق السوداء، واستقرار سوق العملات الأجنبية وأسعار الذهب على حد سواء.