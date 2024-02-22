خبير اقتصادي: زيادة في الحصيلة الدولارية للدولة.. والمضاربات ستنخفض

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الأزمة التي كانت تعاني منها الدولة المصرية هى نقص السيولة الدولارية، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من مشروع سوف يتم الإعلان عنه لضخ استثمارات داخل الدولة المصرية، فهي استثمارات مباشرة، وتم الاتفاق عليها.

وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، قائلًا «هذا يعني ببساطة أن هناك زيادة فى الحصيلة الدولارية التي تأتي للدولة المصرية، ويعني أن هناك توفيرا للعملة الصعبة، وتوفير احتياجات المستوردين، وتوفير الاحتياجات داخل الجهاز المصرفي لمصر».

وتابع: «يؤدي ذلك أن المضاربات التي كانت تتم على الدولار وعلى العملات الأجنبية بوجه عام ستبدأ في الانخفاض، لأن السعر المعلن داخل السوق الموازية هو ليس سعرا حقيقيا للجنيه، وحتى معظم الجهات والمؤسسات الدولية لما قيمت الجنيه المصري مقابل الدولار لم يعلن أحد أن الدولار يصل إلى 50 جنيهًا، ولكن على العكس، فالجميع كان يتناوله ما بين 38 لـ 42».