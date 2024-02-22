خبيرة مصرفية: الصفقة الاستثمارية الكبرى ستؤدي إلى زيادة وفرة العملة الأجنبية

قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن إعلان مجلس الوزراء اليوم، عن الموافقة على أكبر صفقة استثمارية مباشرة بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى، من المؤكد أن يكون لها أثر إيجابي على حجم الاستثمار الأجنبي في مصر، من خلال جذب مزيد من المستثمرين الأجانب للدخول إلى السوق المصرية، وتنفيذ مشروعات كبيرة وزيادة رؤوس أموال الشركات.

توفير الموارد الدولارية

وأضافت «الدماطي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مثل هذه الصفقات تعمل على توفير الموارد الدولارية، وتعظيم الاحتياطي النقدي الأجنبي، الأمر الذي معه يتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بشكل كبير، وتقليص التداولات في السوق الموازية.

تقليل البطالة وتوفير فرص عمل جديدة

وأشارت «الدماطي»، إلى أن الشراكات مع كيانات كبرى سواء عربية أو أجنبية، من شأنه أن يعمل على تقليل البطالة وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى زيادة الناتج القومي.

وتابعت، من المتوقع أن نشهد موارد أجنبية جديدة إلى مصر، خلال الفترة المقبلة وهو ما تسعى إليه الحكومة المصرية للعمل على زيادة وفرة العملة الأجنبية، للوصول إلى سعر توازني للجنيه مقابل الدولار.

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وتوقعت الخبيرة المصرفية، أن يتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية، إلى مستوى 40 - 45 جنيهًا، بعد الموافقة على أكبر صفقة استثمارية مباشرة بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى، إذ تعمل هذه الصفقة على زيادة حجم النقد الأجنبي لدى مصر.