فحص 1246 رأس ماشية ضد الأمراض في قافلة بيطرية بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، النتائج الملموسة للقوافل البيطرية التي قادتها مؤسسة «مصر الخير» في المحافظة، بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومديرية الطب البيطري، ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة، وتوفير سلالات ذات إنتاجية عالية للحوم والألبان.

تقديم الدعم لمربي الماشية

وقدمت القوافل البيطرية، الدعم لمربي الماشية في منطقة أسوان، وتضمنت العديد من الخدمات، من ضمنها الكشف البيطري ضد الأمراض المختلفة والفحوصات والرعاية العلاجية.

استهداف أعداد كبيرة من الماشية

واستهدفت القوافل عددًا كبيرًا من الثروة الحيوانية حتى اللحظة، وصل عددها إلى نحو 1246 رأسًا من الماشية والأبقار والجاموس والأغنام في قرى المنشية الجديدة، إقليت، والرغامة البلد التابعة لمركز كوم أمبو.

من جهته، أعرب الدكتور أحمد موسى، المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، في بيان اليوم، عن أهمية هذه القافلة ودورها في تحسين إنتاجية الثروة الحيوانية، وذلك من خلال الاستعانة بخبرة أساتذة في مجال التناسليات الحيوانية.