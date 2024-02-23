ضبط 338 قضية مخدرات وتنفيذ 86 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

خلال 24 ساعة فقط، نجحت جهود مكافحة المخدرات في تحقيق نتائج إيجابية استثنائية، إذ جرى ضبط 338 قضية مواد مخدرة، وضبط 374 متهمًا.

أسفرت هذه الجهود عن ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش بلغ وزنها 127.728 كيلو جرام.

كمية من مخدر البانجو وزنت 40,150 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 16,762 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12,820 كيلو جرام.

كمية من مخدر الشابو وزنت 2,645 كيلو جرام.

كمية من مخدر الآيس وزنت 1,464 كيلو جرام.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,109 كيلو جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 537 جراما.

كمية من مخدر الأفيون وزنت 460 جراما.

عدد 7964 قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:

ضبط 210 قطعة سلاح نارى بحوزة 180 متهم، وذلك على النحو التالي: 23 بندقية آلية.

29 بندقية خرطوش، 6 طبنجات.152 فرد محلي، 350 طلقة مختلفة الأعيرة، 25 خزينة متنوعة، 176 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 86457 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي: 365 حكم جناية، 27 ألفا و26 حكم حبس جزئي، 4473 حكم حبس مستأنف، 43 ألف و720 حكم غرامة، و10 آلاف و873 مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 2 تشكيل عصابي ضما 7 متهمين، ارتكبوا 12 حوادث متنوعة .

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد 42 متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد 17 متهم .

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد 328 دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المركبات المُبلغ بسرقتها : إعادة عدد 11 سيارة مُبلغ بسرقتها فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد 24730 مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص 58 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.