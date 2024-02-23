ضبط 18 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 18 ألفا و438 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

441 مخالفة السير بدون تراخيص.

53 دراجة نارية مخالفة.

11454 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

25 مخالفة موقف عشوائى.

455 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

7 مخالفات شروط التراخيص.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.