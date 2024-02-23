مصرع عنصر إجرامي وضبط آخرين عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة في قنا

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من إحباط محاولة سرقة أحد المحال التجارية بمدينة قنا والقبض على 3 عناصر إجرامية، جاء ذلك خلال مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة قنا بمديرية أمن قنا لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لها (3 عناصر إجرامية، سبق اتهامهم في عدد من القضايا أبرزها سرقة بالإكراه – مخدرات – سلاح ناري).

ولدى مشاهدتهم للقوات بادر أحدهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن مصرعه وضبط الآخرين وبحوزتهم بندقية آلية وعدد من الطلقات، ومقص حديدى يستخدم في سرقة المحال، ودراجة نارية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.