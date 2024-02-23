«التنمية المحلية» في أسبوع.. دورات تدريبية واستعدادات مكثفة لاستقبال رمضان

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 17 حتى 23 فبراير الجاري 2024.

السبت 17 فبراير

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يشهد نشاطا مكثفا خلال هذا الأسبوع من الخطة التدريبية للمحليات، حيث يتم تنفيذ 6 دورات تدريبية.

كما أعلن وزير التنمية المحلية، انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المخالف بالمحافظات.

الأحد 18 فبراير

شارك وزير التنمية المحلية في اجتماع مجلس المحافظين لاستعراض استعدادات شهر رمضان ومتابعة الأسواق لضمان توافر السلع الضرورية للمواطنين خلال الشهر الكريم، كما شارك في حفل تكريم الفائزين في مبادرة حوافز تميز الأداء الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

الاثنين 19 فبراير

بدأت التنمية المحلية استعداداتها لاستقبال شهر رمضان، حيث وضعت عدد من التوجيهات للمحافظات وغرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف عمليات المحافظات، وعلى رأسها رفع درجة استعدادات كافة القطاعات والهيئات الخدمية، مثل مديريات الصحة والكهرباء والتموين ومياه الشرب وتكليف المحافظات بالتنسيق المستمر مع هذه الجهات.

كما تابع وزير التنمية المحلية مع وفد من البنك الدولي الموقف التنفيذي لبرامج التعاون الجارية والمستقبلية ومن ضمنها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

الثلاثاء 20 فبراير

استعرض وزير التنمية المحلية، نتائج الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة خلال الفترة من سبتمبر 2022 وحتى منتصف فبراير 2024، وما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب المخالفات التي تم رصدها بالمحافظات.

الأربعاء 21 فبراير

تلقى وزير التنمية المحلية تقريرا عن برنامج مشروعك منذ انطلاقه وحتى شهر فبراير 2024، حيث نفذ تنفيذ أكثر من 210 ألف مشروع، وتوفير فرص عمل 1.7 مليون فرصة بالمحافظات.

الخميس 22 فبراير

شارك وزير التنمية المحلية، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي رقم 278، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي وافق خلاله على عدة قرارات علي رأسها وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان الكريم، تيسيراً على المواطنين.