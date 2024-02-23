استعدادات «التنمية المحلية» لشهر رمضان.. توفير السلع ومراقبة الأسواق

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة والمحافظات، رفعت درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان، بحزمة من الإجراءات للتيسير على المواطنين وتوفير السلع والخدمات.

أضاف لـ«الوطن»، أن من بين الإجراءات التي جرى اتخاذها لخدمة المواطن:

- زيادة أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة بالأحياء والمدن والقرى

- غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تتابع بشكل مستمر مع المحافظات الاستعدادات أولا بأول

- تفعيل غرف العمليات بالمحافظات والتفاعل مع أي شكاوى أولا بأول.

- التنسيق والتواصل مع كبار التجار والمصنعين لتوفير السلع في الأسواق

- متابعة مستمرة من رئيس الوزراء لجهود المحافظات

توفير السلع في الأسواق

- مجموعات عمل بالمحافظات للتاكد من توافر السلع وأسعارها بالشوادر والمعارض

- تنظيم معارض أهلا رمضان، إضافة إلى المنافذ الموجودة لتلبية احتياجات المواطنين

حملات لضبط الأسواق

- أكثر من 6 آلاف حملة لضبط الأسعار أسفرت عن ضبط أكثر من 13 ألف مخالفة

- رفع كفاءة أعمال النظافة والتجميل بالشوارع والميادين

- المرور الدائم والمستمر من قبل رؤساء الأحياء لمتابعة الوضع على أرض الواقع واتخاذ ما يلزم