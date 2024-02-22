«التنمية المحلية»: حملات تفتيشية لمراقبة الأسعار في الشوادر والمنافذ الاستهلاكية

قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه الوزارة بدأت في زيادة أعداد المنافذ والشوادر الثابتة والمتحركة التي تطرح سلع غذائية أساسية واسترايتجية في كل محافظات الجمهورية، في إطار معرض أهلا رمضان وذلك بالتواصل مع كبار التجار والموردين والصناع وغرف العمليات برئاسة المحافظين مع الغرفة المركزية في وزارة التنمية المحلية.

متابعة أسبوعية من مجلس الوزراء لمراقبة الأسعار

وأضاف «قاسم» خلال مكالمة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على شاشة «dmc»، أن هناك متابعة أسبوعية من رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود المحافظات في توافر السلع وكذلك الأمر فيما يخص أسعار السلع في المعارض والشوادر.

وتابع: «الشهر الماضي كان هناك ما يزيد عن 7000 مركز ثابت ومتحرك لتوفير السلع الغذائية في المحافظات، وهذا العام أضافنا قائمة معارض جديدة خاصة بأهلا رمضان، مع التأكيد على توافر السلع طوال شهر رمضان».

إعالة الأسر الأكثر احتياجا

وأوضح أنّ قطاع التفتيش التابع لوزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مستمر في الحملات الرقابية، لمراقبة الأسعار في كافة المنافذ والشوادر، لافتا إلى أن آخر إحصاء لعدد الحملات تجاوز 6880 حملة، وأسفرت عن عدد مخالفات تجاوز 13 ألفا و150 مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأشار إلى وجود تنسيقات مع منظمات المجتمع المدني، مثل التحالف الوطني وتحيا مصر والأورمان وغيرهم من المنظمات لإعالة الأسر الأكثر احتياجا، وتوصيل كافة السلع الغذائية، وفقا لقاعدة بيانات مع هيئة الرقابة، مضيفا أن الوزارة أكدت على الأجهزة التنفيذية برفع كفاءة النظافة لكافة المساجد في الشوارع المصرية على مدار الساعة.