مدير «القدس للحقوق»: أمريكا تستعمل «الفيتو» لمنع أي قرار ضد إسرائيل

قال زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية، إنَّ أي رأي يساند القضية الفلسطينية ويفضح مساوئ الاحتلال مهم للغاية حتى وإن كان تأثيره على الحكومات محدودًا، مشيرًا إلى أنَّ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية، لم تُحترم أو تنفّذ.

الشرعية الدولية تعاني من تقهقهر كبير

وأضاف «الحموري»، في مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ الشرعية الدولية في يومنا هذا تعاني من تقهقهر كبير، والسبب في ذلك يتضح من ممارسات بعض القوى الدولية، فنرى الولايات المتحدة تستعمل حق الفيتو في أكثر من مجال لمنع أي قرار ضد إسرائيل، ومحكمة العدل ما يتم فيها مجرد رأي استشاري وفي سوابق لها مثل مسألة الجدار العازل في 2004 لم تؤثر قراراتها في شيء بشكل فعلي.

وتابع مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية: «لم يتم تنفيذ أي قرار أممي ضد إسرائيل، وبالنسبة إلى آليات تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، فيكون من خلال نقل القرارات الصادرة إلى مجلس الأمن، وهناك تخوف من استعمال الولايات المتحدة لحق الفيتو وقتها، وندين تصرفات الولايات المتحدة التي لا تقل عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي».