الرئاسة الفلسطينية: سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحدى الشرعية الدولية

أدانت الرئاسة الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، موضحة أن سلطات الاحتلال تتحدى قرارات الشرعية الدولية.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن قوات الاحتلال تسعى إلى جر المنطقة إلى مربع العنف، موضحا أن الشعب لن يفرط بأي حق من حقوقه المشروعة.

فيما قال مستشار الرئيس الفلسطيني للقاهرة الإخبارية، «ندين التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته».