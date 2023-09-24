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الرئاسة الفلسطينية: سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحدى الشرعية الدولية

كتب:

نرمين عفيفي
11:29 ص | الأحد 24 سبتمبر 2023
قوات الاحتلال الإسرائيلية

قوات الاحتلال الإسرائيلية

أدانت الرئاسة الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، موضحة أن سلطات الاحتلال تتحدى قرارات الشرعية الدولية.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن قوات الاحتلال تسعى إلى جر المنطقة إلى مربع العنف، موضحا أن الشعب لن يفرط بأي حق من حقوقه المشروعة.

فيما قال مستشار الرئيس الفلسطيني للقاهرة الإخبارية، «ندين التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته».

 

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