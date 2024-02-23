مشروع رأس الحكمة.. شهادة دامغة على صحة الاقتصاد المصري

أوضح تقرير حكومي، أنّ مشروع رأس الحكمة يأتي كأكبر صفقة عقارية في تاريخ مصر الحديث، ولا ينازعه في ذلك أي صفقة أو مشروع عقاري أخر.

وأكد التقرير أنّ نجاح الشراكة في رأس الحكمة لم تكن لتتم لولا برنامج المشروعات القومية الضخم الذي ربط أطراف الدولة ببعضها البعض، حيث أصبح خليج رأس الحكمة مُتصلا مباشرة بالقاهرة والإسكندرية عبر محور الضبعة وطريق الساحل الشمالي، بما يُسهل الوصول إليه، فضلا عن توافر كتلة سكنية ضخمة يمكنها التوافد على المدينة بعد تطوير العلميين، وربطها بها بطريق الفوكة، بما جعل المدينة تصبح جاذبة للاستثمار، إضافة إلى ذلك تتوافر للمدينة في الوقت الحالي الكهرباء والمياه العذبة، بعد التطوير الكامل للشبكة الكهربية المصرية، وتوفير محطات تحلية المياه للمدينة.

نقل مزيد من الخبرات للعمالة المصرية

ولفت التقرير إلى أنّ التطوير يستهدف نقل المزيد من الخبرات للعمالة المصرية في تشييد المشروعات الضخمة، وإدارة المشروعات السياحية الكبرى، بما يفيد في ترقية الشركات والعمالة المصرية لمزيد من تصدير خدماتها خاصة في إفريقيا وآسيا.

شهادة دامغة على صحة الاقتصاد المصري

ويعد المشروع شهادة على أنّ هياكل الاقتصاد المصري قوية ومرنة في ذات الوقت، وأنّ ما يشهده الآن هي أزمة مؤقتة بسبب البيئة الاقتصادية العالمية.