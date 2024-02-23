مدة استكمال أوراق التصالح في مخالفات البناء.. اعرفها لتجنب الإلغاء

تستعد الجهات الحكومية المختصة للعمل على تطبيق قانون التصالح الجديد، حيث حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ضرورة إخطار اللجنة الفنية التي تفحص ملف التصالح مقدم طلب التصالح لاستكمال المستندات خلال أسبوعين، على أن تحدد بالإخطار الفترة اللازمة للاستيفاء للأوراق بما لا يتجاوز شهر من تاريخ الاستلام.

وأشارت لائحة قانون التصالح إلى قيام الأمانة الفنية بإعداد تقرير من واقع البيانات لدى الجهة الإدارية المختصة، والمستندات المرفقة بطلب التصالح وفق النموذج 5 وعرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تتعدى أسبوعين من تاريخ استلام الملف.

اللجنة الفنية تعمل على دراسة الطلب

وأوضحت لائحة قانون التصالح أن اللجنة الفنية تعمل على دراسة وفحص الملف وتقرير الأمانة الفنية، والتأكد من استيفاء الملف المستندات المطلوبة لتقنين الوضع، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الملف، ويجوز للجنة استيفاء ما تحتاجه من مستندات مطلوبة للبت في طلب التصالح، وفي حالة عدم استيفاء المستندات تقوم اللجنة بإخطار مقدم طلب التصالح استكمال المستندات، على أن يحدد بالإخطار الفترة اللازمة لاستيفاء الأوراق بما لا يجاوز شهر من تاريخ الاستلام.

رفض طلب التصالح

وفيما يتعلق بعدم استكمال الأوراق، أشارت اللائحة إلى أنه حال قيام طالب التصالح بتقديم المستندات غير كاملة أو عدم استيفاء الأوراق خلال الفترة المحددة يتم رفض طلب التصالح، وإخطار مقدم الطلب بالرفض مع ذكر الأسباب، وفي حالة استكمال المستندات تقوم اللجنة بالتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها.