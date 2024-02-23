انتخابات نقابة المهندسين 2024 بمحافظة القليوبية.. منافسة على 7 مقاعد 

أدلى المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين في بنها بمحافظة القليوبية، بصوته في انتخابات نقابة المهندسين 2024 اليوم، وذلك للتجديد النصفي التي يتنافس فيها 28 مرشحًا تحت شعار «نقابتكم في خدمتكم»، وتشهد عملية التصويت إقبالًا متوسطًا.

انتخابات نقابة المهندسين 2024 في القليوبية

ودعا نقيب المهندسين ورئيس شركة مياه الشرب في محافظة القليوبية، أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في انتخابات نقابة المهندسين 2024 للتجديد النصفي، مشيدًا بالتنظيم الحضاري لعملية التصويت.

وأشار مجاهد إلى أنّ انتخابات نقابة المهندسين 2024 في القليوبية، تشهد منافسة بين 28 مرشحًا على 7 مقاعد لمجلس الإدارة، منها مقعدين لشعبة مدني واثنين آخرين لشعبة ميكانيكا و3 أعضاء لشعب كهرباء وعمارة وغزل ونسيج وتعدين وبترول وفلزات وكيمائية ونووية، بمعدل عضو واحد للشعب الـ3.

وتشهد انتخابات التجديد النصفي، منافسة بين 6 مهندسين في شعبة الكهرباء، و5 في شعبة ميكانيكا، و7 في شعبة مدني و5 في شعبة عمارة، و5 في شعب «غزل ونسيج وتعدين وبترول وفلزات وكيمائية ونووي»، وسط وجود وجوه نسائية تخوض الانتخابات على معظم المقاعد.

مواعيد عمل اللجان

وتستمر اللجان من 10 صباحًا حتى 7 مساءً في جميع النقابات الفرعية، لانتخاب 5 أعضاء فوق السن و2 تحت السن لمجالس شُعب: الهندسة الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، و3 أعضاء فوق السن و2 تحت السن لمجالس شُعب: التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات، إضافة إلى انتخاب نصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.