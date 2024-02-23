تطوير مواني الساحل الشمالي الغربي.. مناطق لوجستية وفرص عمل 

أولت الدولة أهمية قصوى لتطوير المواني المصرية، وكان الاهتمام كبيرًا بتطوير مواني منطقة الساحل الشمالي الغربي وفق تقرير حكومي، لتعزيز اتصالية الإقليم بالعالم الخارجي وتعزيز حركة التجارة ارتباطًا بالنشاط الاقتصادي الحالي والمتوقع ضمن خطة التنمية الشاملة للدولة.

ومن هذه المواني ميناء جرجوب الذي يقع بمدينة النجيلة على بعد 70 كيلومترا غرب مدينة مرسى مطروح، ويجري تنفيذ مشروع ميناء ومدينة جرجوب من جانب تحالف 16 شركة عالمية بتكلفة 10 مليارات دولار، ويُتوقع أن يوفر الميناء فقط نحو 30 ألف فرصة عمل، وهو يعد الميناء الأقرب لسواحل أوروبا ويربط قارتي أوروبا وأفريقيا.

تقليل مدة ورود السفن الحاملة للبضائع

كما جرى إنشاء وتطوير المواني البرية والجافة التي تهدف إلى تقليل مدة ورود السفن الحاملة للبضائع داخل المواني ليصبح الميناء البحري ميناء عبور فقط، ويكون الميناء الجاف ميناء وصول نهائي، حسب ما أكده التقرير الحكومي.

إنشاء مجموعة من المواني الجافة

وجرى إعداد مخطط شامل لإنشاء مجموعة من المواني الجافة والمراكز اللوجستية بالجمهورية، منها ميناء السلوم البري الذي تبلغ مساحته 286 فدانًا، ويضم 41 مبنى، وساحات انتظار سيارات ملاكي ونقل، وصالة كبار الزوار، وصالة الجمارك والجوازات، واستراحة جهات أمنية «إسعاف ومطافي»، ومخازن، وهناجر للتخزين والثلاجات «المنطقة اللوجستية»، وطرق بطول 400 ألف متر مربع، ويحتوي على شبكات ومرافق «تغذية مياه – الصرف الصحي – الحريق – الكهرباء – محطة تحلية مياه البحر – محطة معالجة مياه الصرف الصحي».