أبرز ملامح تطوير جامعات منطقة العلمين والساحل الشمالي

شهد قطاع التعليم الجامعي في منطقة العلمين والساحل الشمالي ومحافظة مطروح والمدن العمرانية التابعة لها، طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك وفقا لرؤية التطوير للدولة المصرية المتماشية مع استراتيجية التنمية المستدامة.

تطوير منطقة الساحل الشمالي

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز المعلومات عن تطوير منطقة الساحل الشمالي فيما يتعلق بالتعليم الجامعي، وفقاً لتقرير صادر عن مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء :

- إنشاء 10 كليات في جامعة مطروح وهي كليات: «التربية – الزراعة الصحراوية والبيئية – التمريض – الطب البيطري – السياحة والفنادق – رياض الأطفال – التربية الرياضية بنين – علوم البترول والمعادن – التربية النوعية. – الآثار»

- بدء أعمال إنشاءات جامعة لوزان بالعلمين الجديدة على مساحة 39.5 فدان.

- إنشاء جامعة العلمين الدولية، وتضم 6 كليات.

- إنشاء الأكاديمية العربية والتي تضم 5 كليات، ومستهدف وصول عدد الكليات بها إلى 13.

- تطوير مكتبة مصر العامة بمطروح.

- إنشاء الجامعة العربية المفتوحة.

- تضم منطقة الساحل الشمالي أكثر من 4 معاهد نوعية مختلفة التخصصات.