برنامج تدريب مجاني من وزارة الاتصالات لخريجي الجامعات.. إليك التفاصيل

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فتح باب التقديم للتدريب المكثف الربع سنوي لخريجي الجامعات المصرية في عددٍ من التخصصات التكنولوجية.

برنامج التدريب المكثف الربع سنوي

وقالت الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، إنّ برنامج التدريب المكثف الربع سنوي، يشمل عددًا من التخصصات المميزة في التكنولوجيا الرائدة، بفروع المعهد المختلفة بمراكز إبداع مصر الرقمية «كيرياتيفا» في عددٍ من المحافظات.

وأضافت الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، أنّ البرنامج متاح في فروع المعهد بأفرع «القرية الذكية - جامعة القاهرة - العاصمة الإدارية - الإسماعيلية - أسيوط - الإسكندرية - الفيوم - المنوفية - اسوان - بورسعيد - قنا - بنها - بني سويف - المنصورة - المنيا - سوهاج».

برنامج التدريب المكثف

وأوضحت صالح أنّ التدريب سيكون في عددٍ من التخصصات المتنوعة منها مطوري التطبيقات أندرويد، وIOS، وجافا، ومطوري UI/UX، وبلوكتشين، وتحليل البيانات، والتصوير المعماري، ومطوري ويب، وتسويق رقمي والتعلم الإلكتروني والأمن السيبراني، واختبار البرمجيات.

آخر موعد للتقديم بالبرنامج المكثف

وحدد معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، يوم 1 مارس المقبل، آخر موعد للتقديم بالبرنامج المكثف، لخريجي الجامعات المصرية من دفعة عام 2014 حتى دفعة عام 2023، على أن تستغرق فترة التدريب 4 أشهر.