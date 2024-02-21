مزايا حضانات الفائقين في الجامعات.. 500 جنيه شهريا لكل طالب

زف الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزير التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، ورئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية «دراية»، بشرى سارة لطلاب الجامعات، قائلاً: «لدينا ما يُسمى بحضانات الفائقين في الجامعات المصرية تمنح الطالب شهريًا 500 جنيه»، موضحًا أن هذه الحضانات استقبلت خلال العام الدراسي الحالي 1700 طالب وطالبة.

الطلبة موزعين على 300 كلية

وأضاف «هاشم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحضانات تقبل من 300 كلية ما بين كليات علمية وأخرى علوم إنسانية من 31 جامعة ما بين حكومية وخاصة وجامعة الأزهر، موضحاً أنه يتم قبول الـ5 طلاب الأوائل على كل كلية وفق نتيجة الامتحانات تحقيقاً لمبدأ الشفافية والنزاهة.

وأكد مستشار وزير التضامن الاجتماعي، أنه يتم قبول طلاب الدفعة الثانية والثالثة، أي بداية من شهر أكتوبر حتى شهر مايو في العام الدراسي، موضحاً أن المشروع ممول من الجمعية الشرعية بالقاهرة، ويستهدف توفير بيئة تعليمية للطالب بداية من المراجع العلمية التي يحتاجها خلال فترة الدراسة ومساعدته لحضور ورش ومؤتمرات علمية.

5 ملايين جنيه

ونوه بأن الغرض من هذه الحضانات توفير كل متطلبات تفوق الطالب، وخلق نوع من التنافس العلمي داخل المجتمع الأكاديمي بين الطلاب الفائقين والذين يسعون للتفوق، مشيراً إلى أن ميزانية هذه الحضانات 5 ملايين جنيه.

وأشار إلى أن هذه الحضانات لا توجد في كل من الجامعات الأهلية والجامعات التكنولوجية الجديدة، وذلك لأنه لا يوجد وحدات تضامن اجتماعي بهذه الجامعات، لأن وحدة التضامن الاجتماعي تشترط وجود 10 آلاف طالب في الجامعة وهو شرط لم يتحقق في الجامعات الجديدة حتى الآن.