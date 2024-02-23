«القاهرة الإخبارية»:أوكرانيا والدنمارك توقعان اتفاقية أمنية لدعم كييف

قال غيث مناف، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في كييف، إنه بعدما وقعت الدنمارك مع الجانب الأوكراني اتفاقية أمنية تنص على دعم كييف بالسلاح والمال وتدريب المقاتلين، وإشراك الدنمارك في عملية تدريب الطيارين الأوكرانيين، تصعيدا لما تقوم به روسيا جراء الحرب التي تجرى الآن في المنطقتين الجنوبية والشرقية.

وأضاف «مناف»، خلال رسالة على الهواء، ببرنامج «جولة المراسلين»، والمُذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل مضهج، أنّ الرئيس الأوكراني ندد بصورة مستمرة على قلة الدعم العسكري، إضافة إلى تقدم القوات الروسية نحو المناطق التي فقدها بالفعل جراء عدم وصول المساعدات العسكرية.

وأشار إلى أنّ هذه الاتفاقية لا تختلف عن أسلافها بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي الذي يدعم أوكرانيا بصورة مستمرة وعلنية وهذا ما جاء رد من قبل الرئيس الأوكراني، الذي أبرم عقدًا ينص على أنّه يحق للمواطنين الأجانب غير المُجنّسين الاشتراك في الانضمام تحت وصاية الحرس الوطني الأوكراني.

وأوضح أن هذا إقرار رسمي من الرئيس الأوكراني بأنّه يوجد مقاتلون أجانب في داخل الصفوف الأمامية في الجبهات الجنوبية والشرقية.