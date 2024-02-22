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9 معلومات عن «حرب الموز» بين روسيا والإكوادور.. ما علاقة أوكرانيا؟

كتب:

إسراء طارق أبو سعدة
03:46 م | الخميس 22 فبراير 2024
حرب الموز

حرب الموز

منذ عام 2022، نشأت أزمة بين كل من روسيا وأوكرانيا، تعرضت خلالها الدولتان إلى كثير من الخسائر البشرية والعسكرية، ما أدى إلى تدهور واسع على مستوى الاقتصاد العالمي.

وخلال الأيام الأخيرة، حدث تضارب بين كل من روسيا والإكوادور والسبب كان «أوكرانيا»، لتخرج إلى الساحة السياسية أزمة جديدة، أطلقت عليها وسائل الإعلام الروسية اسم «حرب الموز»، وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عنها، بحسب ما نشرته صحيفة «themoscowtime».

أهم المعلومات عن حرب الموز الروسية

- هي حرب تجارية جديدة بين كل من روسيا والإكوادور بسبب أوكرانيا.

- ظهرت حرب الموز بعد إرسال «كيتو» إلى أوكرانيا، مجموعة من أفضل الأسلحة التي تمتلكها، مثل مروحيات mi8، وراجمات جراد وصواريخ إيجلا المحمولة على الكتف.

- أرسلت الولايات المتحدة شحنات عسكرية إلى الإكوادور بقيمة 200 مليون دولار، لتشجيعها على دعمها العسكري لـ«كييف» في حربها على «موسكو».

- تسببت شحنات المعدات العسكرية المرسلة من الإكوادور إلى أوكرانيا، في ظهور نزاع شديد مع روسيا.

- أثار الاتفاق بين «واشنطن» و« كيتو»، غضب روسيا، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الإكوادور اتخذت قرارا متهورا ستتحمل عواقبه.

حكاية حرب الموز 

- أصدرت هيئة مراقبة الزراعة الروسية، روسيلخوزنادزور، في بيان لها، أنه تم تعليق تراخيص 5 مصدرين إكوادوريين.

-  أعلنت روسيا أنها ستستورد الموز خلال الفترات القادمة من الهند بدلا من «كيتو»، واستلمت بالفعل الدفعة الأولى منه.

- يعد الحظر الروسي للموز ضربة خطيرة للتجارة الإكوادورية الذي سيؤثر بشكل كبير على اقتصاد البلاد خلال الفترة القادمة.

- أعلن البنك المركزي في الإكوادور سابقا، أن موسكو من أكثر البلاد التي تستورد فاكهة الموز، ويعتمد  اقتصاد «كيتو» عليها بشكل كبير، وبحسب تقديرات  «BCE»، فقد بلغت إيرادات تصدير الموز إلى روسيا نحو 689 مليون دولار بين يناير ونوفمبر في عام 2023.

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