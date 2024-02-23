«حماة الوطن»: ندعم الوثيقة الاستراتيجية للدولة لتحقيق النمو الاقتصادي

أعلن الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، دعم الحزب الكامل للوثيقة الاستراتيجية التي أصدرتها الدولة المصرية بهدف تحقيق أبرز التوجهات للاقتصاد المصري من عام 2024 حتى 2030.

حماة الوطن يؤكد دعمه الكامل للوثيقة الاستراتيجية للدولة

وأكد سليمان لـ«الوطن»، أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومتوازن، وأنها تدعم بشكل مباشر نهضة الدولة المصرية، وتعتمد على سياسات اقتصادية قابلة للتوقع، تسهم في تعزيز الاقتصاد الكلي للدولة.

وأوضح أن من بين الأهداف الثمانية التي حددتها هذه الوثيقة، يبرز المحور السابع «الشباب أساس نهضتنا» مؤكداً أن حزب حماة الوطن يؤمن بأن هذه التوجهات تتماشى مع رؤيته ومع ما يعتزم طرحه وتقديمه بفاعلية خلال جلسات الحوار الوطني القادمة، التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع التركيز بشكل خاص على الملفات الاقتصادية.

نمو الاقتصاد المصري

وأضاف أن الحزب ملتزم بتعزيز فكرة أن يكون اقتصاد الدولة مبنيًا على التوضيح والمعرفة، وبتطوير اقتصاد متكامل ومتطور يسعى نحو التنمية المستدامة موضحاً أن الحزب سيركز على السياسات النقدية، وتعظيم العوائد الدولارية للدولة، واستغلال موارد الدولة المصرية بالشكل الأمثل، داعين إلى تحقيق تنمية مستدامة واقتصاد قوي.

وأشار إلى أن الحزب مؤمن بأهمية هذا الحوار كونه يدعم الدولة في خطواتها نحو التقدم وينقل نبض الشارع المصري، في محاولة لوضع حلول واقعية لتحديات مثل خفض التضخم والسيطرة على الأسعار قائلا: «نأمل أن يعيد هذا الحوار الثقة والأمل للمواطن المصري الذي يعاني من تحديات اقتصادية، خصوصًا مع الارتفاع الكبير للأسعار في الفترة الماضية، هذه المسائل ستكون جزءاً رئيسياً من طرح الحزب في الحوار الوطني، من منطلق رؤية حزب حماة الوطن لمستقبل مصر الاقتصادي».