دعاء الاستغفار من الذنب.. اللهم اعف عن ذنوبي واستر عيوبي

يعتاد كثير من المسلمين على الإكثار من ترديد الأدعية المختلفة، خاصة في هذه الأيام من شهر شعبان، لما لها من فضل عظيم وثواب كبير، بما فيها دعاء الاستغفار من الذنب، إلا أن البعض قد لا يعلم ماذا يقول في هذا الدعاء.

دعاء الاستغفار من الذنب

وأكد العلماء، أنه لا صيغة ثابتة لدعاء الاستغفار من الذنب، إلا أنه يمكن للعبد الدعاء بما يناسبه، خاصة أن الدعاء عبادة مستحبة، كما أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، مستشهدًا بقول الله عز وجل: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ».

صيغة دعاء الاستغفار من الذنب

ويردد البعض في دعاء الاستغفار من الذنب الصيغ التالية:

«اللَّهُمَّ أنْتَ رَبِّي لا إلَهَ إلَّا أنْتَ، خَلَقْتَنِي وأنا عَبْدُكَ، وأنا علَى عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما صَنَعْتُ، أبُوءُ لكَ بنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وأَبُوءُ لكَ بذَنْبِي فاغْفِرْ لِي، فإنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ».

«اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله».

«لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب الأرضين، ورب العرش الكريم».

دعاء الاستغفار

كما يقول البعض في دعاء الاستغفار من الذنب، التالي:

اللهم فاكتب علي واكتب لي بتوبتي الثواب، وابعد عني العقاب.

اللهم استرني فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض عليك.

اللّهم اعف عن ذنوبي، واستر عيوبي، واغفر خطيئاتي، إنك أنت الرحمن الرحيم.

اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وعظمتك التي لا يبلغها أي شيء، أن تغفر لي ذنبي، وأن تعاملني بما أنت أهله وليس بما أنا أهله.

اللهم إني ظلمت نفسى فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، رب اغفر لي وتب علىّ إنك أنت التواب الغفور، أو التواب الرحيم.