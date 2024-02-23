رئيسة «القومي لحقوق الإنسان» تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي بإنهاء مأساة الفلسطينيين

جددت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، مناشدتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في ظل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي والتي تتعمد تجاهل مسؤلياتها عن الوفاء بحقوق الإنسان للفلسطينيين الخاضعين لاختصاصها القضائي، الأمر الذي تمثل في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ومنها الحق في الحصول على الخدمات الصحية.

إدانة الإبادة الجماعية

وأدانت «خطاب» غض الطرف عن التهجير القسري للفلسطينيين وانهيار المنظومة الصحية والغذائية والتعليمية، والاستخدام المتعمد للقوة المميتة في مناطق تزدحم بالسكان المدنيين العزل، الأمر الذي أسفر عنما يزيد عن 29 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء في شبهة ممارسة الإبادة الجماعية.

مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية

وأعربت عن أملها في أن تسفر مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية وما سبقها من مرافعة جنوب إفريقيا ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكدت أن تلك الانتهاكات لن تحقق السلام أو النصر لإسرائيل بل سوف تؤدي إلى تنامي العنف والكوارث الإنسانية في المنطقة وما ورائها.