«صحة الشيوخ»: موقف مصر ثابت وواضح تجاه رفض التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين

أكد الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن موقف مصر ثابت وواضح تجاه رفض التهجير القسري للفلسطينيين من رفح الفلسطينية إلى مصر.

وأوضح مهران، أن رفض التهجير القسري لأهالي غزة إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر بالعالم هو الموقف الرسمي للدولة المصرية منذ اندلاع شرارة الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

حماية حقوق الشعب الفلسطيني

وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى أن مصر لم ولن تكون شريك في هذه الجريمة الإنسانية، وستقف بكل الوسائل الممكنة لإجهاض هذا المخطط وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في العيش في أرضه.

وتابع النائب الدكتور علي مهران، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل على توضيح الأزمة للكثير من دول العالم، وفضح الأكاذيب التي تروج لها دولة الاحتلال من أجل تبرير حربها اللاإنسانية على المدنيين في قطاع غزة.

دعم مصر للقضية الفلسطينية

ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن دعم مصر للقضية الفلسطينية هو استمرار لدور مصر التاريخي الذي لم تتخل ولن تتخلى عن هذه القضية المصيرية لنا جميعا.

وأعلن النائب الدكتور علي مهران، رفضه لما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسريا بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع.