تفاصيل مرافعة الأردن في محكمة العدل الدولية ضد الانتهاكات الإسرائيلية

قالت آية السيد مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في عمان، إن محكمة العدل الدولية شهدت أمس مرافعة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ضد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة.

زيادة عدد المستوطنين

وأضافت السيد خلال رسالة على الهواء ببرنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلاميتان مارينا المصري وآية الكفوري: «نتحدث منذ 1993 كان هناك ما يقارب 280 ألف مستوطن، واليوم نتحدث عن 700 ألف مستوطن بزيادة 150%، ما يعد خرقًا للقوانين الدولية والإنسانية، ومحاولة إسرائيل تغيير النهج التاريخي والديموغرافي لفلسطين وهذا يعتبر خرقا قانونيا».

إسرائيل تستهدف المدنيين في غزة والضفة الغربية

وأشارت إلى أن الصفدي تحدث عن عمليات الاغتيال والقتل واستهداف المواطنين المدنيين في غزة والضفة، وكان هناك مثال ذكره الصفدي حول الطفلة هند التي بقيت 6 أيام حتى توفيت بسبب ما تقوم به إسرائيل من عمليات عدوانية وجرائم بحق الأطفال والنساء.

ولفتت إلى أنه كان هناك العديد من الأمثلة التي تحدث عنها الصفدي ليبين جرائم إسرائيل في قطاع غزة من عمليات القتل والنزوح والوفيات والتجويع ومنع وصول المساعدات للفلسطينيين.