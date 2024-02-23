رئيس الوزراء: الجانب الإماراتي سيضخ استثمارات بقيمة 150 مليار دولار

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حل الأزمة الاقتصادية بضخ 35 مليار دولار مقدم الصفقة الاستثمارية مع الإمارات، مشيرا إلى أن الجانب الاماراتي، يستثمر ما لا يقل 150 مليار دولار.

جاء ذلك عقب مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، التي حملت عنوان «مصر والإمارات.. شراكة من أجل التنمية».

وأضاف رئيس الوزراء، إن كل شركات المقاولات والتطوير العقاري والمصانع المصرية، هي المكلفة بتوفير المواد الخام لمشروع إنشاء مدينة رأس الحكمة، مع توفير ملايين من فرص العمل.

وكشف رئيس الوزراء عن تفاصيل الصفقة كالتالي:

- الصفقة تتضمن شقين، جزء مالي مقدم يتضمن استثمار أجنبي باجمالي 35 مليار جنيه خلال شهرين.

- الدفعة الأولى خلال أسبوع 15 مليار دولار «تنازل الإمارات لجزء من الودائع فى البنك المركزي، وهيحولوا من دولار لجنيه مصري».

- يدخل استثمار أجنبي مباشر 15 مليار دولار، وهو الجزء المتبقي من الودائع.

- الدفعة الثانية في شهرين بقيمة 20 مليار دولار.

- و11 مليارا ودائع والتزامات على الدولة المصرية، ومسجلة على الدين الخارجي على مصر.

- انخفاض الدين الخارجي، لحل أزمة السيولة النقدية.

- سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.

- مصر تستفيد بـ35 مليار دولار أمريكي، كاستثمارات خارجية مباشرة، وكل هذا بفضل القيادة السياسية.