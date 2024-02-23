«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن» عن موافقة الحكومة على أكبر صفقة استثمار مباشر

استعرضت قناة «إكسترا نيوز»، ضمن أبرز عناوين الصحف اليوم الجمعة، موضوعات منشورة في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، لتبرز ملف بعنوان: «الحكومة تُقر أكبر صفقة استثمار مباشر»، والذي تضمن الحديث عن المشروعات القومية والصفقات التي تستهدفها الدولة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية.

كما تضمنت أبرز العناوين إشارة إلى تقرير نشرته جريدة الوطن بعنوان: «مصر تكثف جهودها لوقف الحرب في غزة»، والذي سلط الضوء على الجهود الدبلوماسية المصرية في إطار تبنيها القضية الفلسطينية ومحاولتها المستمرة لدعمها.

غزة تواجه وضع غير مسبوق في تاريخ الإنسانية

في هذا السياق، قالت الكاتبة الصحفية، فريدة الشوباشي، إنَّ الشعب الفلسطيني في غزة يواجه وضع غير مسبوق في تاريخ الإنسانية، فنرى دولة محتلة تمارس وحشيتها وترتكب جرائمها البشعة ضد الإنسانية، وتساندها في عدوانها قوى عظمى، ودولة تدعي أنها محور العالم وكل شيء يتم بأمرها، أي الولايات المتحدة التي صرح وزير خارجيتها مؤخرا، أنَّهم يعملون من أجل إطلاق سراح المحتجزين في غزة ولم يتطرق للانتهاكات التي يفعلها المحتل.

أمريكا تجاوزت ازدواج المعايير

وتابعت «الشوباشي»: «هل يعقل ما تفعله الولايات المتحدة من دعمها المطلق للاحتلال الإسرائيلي؟! بل لقد تجاوزوا حتى ازدواج المعايير، فهم لا يرون ألا أنفسهم وفقط، أما باقي الشعوب فحقوقهم لا شيء وكأنهم لا يرون إلا أنفسهم».