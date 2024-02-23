نائبة: صفقة الاستثمارات الكبرى خطوة هامة لخفض الأسعار واستقرار الأسواق

أشادت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بنجاح مجلس الوزراء وموافقته على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

صفقة الاستثمارات الكبرى خطوة هامة لخفض الأسعار

وقالت إيلاريا سمير في تصريحات لها منذ قليل، إن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر يسهم في استقرار السوق المحلية، وبالتالي خفض أسعار السلع وهو ما يأتي بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن صفقة الاستثمارات الكبرى تعزز من ثقة العالم الأجنبي والإقليمي في البيئة الاستثمارية المصرية والاقتصاد المصري، مما يعطي دفعة لمزيد من الاستقرار وفتح أسواق جديدة وتوفير فرص العمل، فضلا عن نقل الخبرات للكوادر المصرية.

تحقيق التنمية المستدامة

وأشارت إلى أن هذه الصفقة تحقق مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، خاصة أن الحكومة أكدت أن الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل عليها حالياً لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.