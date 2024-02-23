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«إرادة جيل»: الصفقة الاستثمارية الكبرى خطوة متميزة على الطريق الصحيح

كتب:

محمد أباظة
05:59 م | الجمعة 23 فبراير 2024
النائب تيسير مطر

النائب تيسير مطر

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى، بمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربية في مصر، خطوة متميزة على الطريق الصحيح، تؤكد أن الاقتصاد المصري، قوي وواعد، حتى إذا جاءت متأخرة، وستفتح الأبواب على كل المستثمرين، أن يتشجعوا للاستثمار في مصر، ما ينعكس على الصناعة والزراعة.

الصفقة الاستثمارية الكبرى

أضاف «مطر» في تصريحات لـ«الوطن»، أن تدوير الأموال في المشروعات التي تعيد الإنتاج القومي والزراعة والصناعة، أمر مهم للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم بشكل مباشر، متمنيًا تحرك الاقتصاد المصري في التأثير المباشر على المواطن في مستوى المعيشة والإنتاج والتصدير.

تحالف الأحزاب المصرية

وأشار رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إلى أنه يتمنى مزيد من الاستثمارات، ومزيد من حركة العمل، ليشعر المواطن بتوافر مستلزماته بكثافة، وتتحرك عجلة الإنتاج، مضيفًا أن المواطن المصري عليه التماسك والتكاتف والحفاظ على الوطن.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.