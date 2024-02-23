مدبولي: الصفقة الاستثمارية الكبرى بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية منفتحة تماما على الاستثمار الأجنبي المباشر، وترحب بمثل هذه النوعية من المشروعات وأن يجري تنفيذها في أكثر من مجال على أرض مصر، لأنها تنمية متكاملة تحقق الهدف منها.

وأشار مدبولي إلى أن مبلغ 35 مليار دولار الذي سيجري ضخه خلال شهرين من الصفقة الاستثمارية الكبرى، من شأنه حل جزء كبير من الأزمة حاليا، ويكون بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «الهدف من تلك الاستثمارات تعمير الأرض وخلق فرض عمل لأبنائنا وتحقيق استثمارات، ودعم الاقتصاد المصري»، مؤكدا أن المستثمر الذي يأتي لمصر يكسب ويستفيد.

مدبولي يشكر دولة الإمارات

ووجه مدبولي الشكر لدولة الإمارات على كل ما قدموه، قائلا: «هي رسالة ثقة في دولة مصر، وهم شايفين تماما الفرص الواعدة الاستثمارية في مصر، وبالتالي لديهم هذه الرغبة والثقة في ضخ هذه الأموال بالكمية الكبيرة للغاية من الاستثمارات، لأنهم عارفين كويس أوي إن هيكون لهم عائد مجزي وواثقين تماما في استقرار وثبات الدولة المصرية».

ووجّه كلمة للشعب المصري، قائلا: «أشكر الشعب المصري على تحمله وصبره الكبير على الفترة الصعبة التي مرت علينا جميعا ونعاني منها، هذا الشعب الحقيقة أثبت وعيه الكامل وثقته وإيمانه بالقيادة السياسية، والأهم من كل ده إيمانه بأن هذه الدولة لازم تستمر ويكتب لها الاستقرار، ونتيجة لكده يضحي ويعاني ويكابد».

وتابع: «نأمل من خلال هذا المشروعات وعدد آخر من المشروعات المقرر افتتاحها الفترة المقبلة، بأن نتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها».