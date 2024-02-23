مدبولي: الدولة المصرية تحصل على 35% من أرباح مشروع رأس الحكمة طوال مدة تنفيذه

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة المصرية لديها 35% من أرباح المشروع طوال مدة تنفيذه، والجانب الإماراتي يتوقع أن يستثمر لتنمية هذه المدينة طوال مدة المشروع، مالا يقل عن 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقده وعرضته قناة «إكسترا نيوز»، هذا يعني أننا كدولة نستفيد في الشق العاجل فورا بـ35 مليار دولار تدخل الدولة المصرية، وأعتقد أن هذا هو الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية مباشرة، في أي وقت وأي سنة وأي تاريخ للدولة، ومن النادر أن نجد صفقة بهذا الحجم تدخل، وكل الفضل يعود لقيادة سياسية لدولتين في هذا الموضوع.

وتابع: «نضمن استثمارات أجنبية ستظل طوال مدة المشروع تدخل، والأهم، والاستفادة الأخرى من هذا المشروع، أن كل الاستثمارات التي ستضخ ستتحول للجنيه المصري، وكل شركات المقاولات والتطوير العقاري والخدمات، وكل الشركات اللوحستية الموجودة في مصر، كلها ستعمل في إنشاء هذه المدينة الكبرى، بجانب المصانع المصرية التي ستكون مكلفة لتوفير المواد الخام، ومدخلات الإنتاج، والتشييد والبناء لهذا المشروع وتشغيله».

واستكمل: «نتحدث عن ملايين من فرص العمل التي ستتاح أثناء وبعد تشغيل المدينة».