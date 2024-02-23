النائب أكمل نجاتي: الصفقة الاستثمارية الكبرى تؤكد قدرة مصر على جذب رؤوس أموال أجنبية

قال النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى التي وقعتها الحكومة المصرية اليوم مع دولة الإمارات العربية المتحدة، هي صفقة تاريخية تؤكد استقرار وثبات الاقتصاد المصري وجاهزيته لجذب استثمار أجنبي مباشر.

صفقة اليوم الاستثمارية

وأوضح «نجاتي» في تصريح لـ«الوطن»، أن الصفقة الاستثمارية الكبرى تؤكد أيضًا نجاح التخطيط الاستراتيجي لمنطقة الساحل الشمالي والتنمية العمرانية بها، لافتا إلى أن المبالغ التي ستعود من أرباح المشروع ستسدد جزءا كبيرا من أزمة الدولار وتساعد البنك المركزي في القضاء على السوق الموازية.

نموذج ناجح لاستغلال واستثمار الأصول

وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بالشيوخ، إلى أن نسبة 35% من أرباح المشروع تعود لخزينة الدولة، وتشير لنموذج ناجح لاستغلال واستثمار الأصول، مؤكدا أن الشراكة التي تم توقيعها اليوم تؤكد قدرة الاستثمار المصري على جذب استثمارات عربية، وتشجع على دخول الاستثمار الأجنبي لمصر نتيجة الاستقرار.