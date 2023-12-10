النائب أكمل نجاتي لصالون «التنسيقية»: نحتاج بيئة تشريعية موحدة للضرائب لا تتغير لمدة 10 سنوات

قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب أن يكون لدينا بيئة تشريعية موحدة للضرائب لا تتغير لمدة 10 سنوات لكي يعرف المستثمر المتطلبات المالية وعائد الأموال التي يستثمرها، ويكون لديه ثقة في الاستثمار بشكل جيد، مشيرا إلى أهمية الشفافية، ومنها التعليمات والكتب الدورية، وأن يكون لدينا نظام ضريبي رقمي وتوضيح السعر الحقيقي للضريبة، والعمل بنظام العدالة الضريبية.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول برنامجها الانتخابي، الذي صاغته بعد حوار مجتمعي واسع، شارك فيه أحزاب سياسية ونقابات وشخصيات عامة وشباب، عبروا عن طموحاتهم وأفكارهم فيه.

وأضاف نجاتي، أن التعاونيات ضرورة مهمة وهي بنك الفرص الضائعة، ويجب أن تكون هناك هيئة عليا للتعاونيات لكي يتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعاونيات.

صالون التنسيقية

ولفت إلى ضرورة أن يكون لدينا تعاونيات تدعم المرأة المعيلة، وأن هذا يساعد على تنفيذ جزء من برامج الحماية المجتمعية.

وأدار الحوار خلال الصالون الإعلامية مي أنور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ونفين إسكندر، وعماد رؤوف، ومحمد صلاح خليفة، ومحمد أبو النجا، ومارك مجدي، أعضاء التنسيقية.