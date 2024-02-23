رئيس الوزراء: نعد مجموعة مشروعات أخرى من «العيار الثقيل» لطرحها عالميا

قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إنّ مصر تتمتع بسواحل كبيرة سواء على البحر الأحمر أو المتوسط، ونرسي باتفاقية صفقة تنمية رأس الحكمة الاستثنائية- التاريخية غير المسبوقة، آلية واضحة لأي استثمار أجنبي مباشر يحب أن يكرر نفس النموذج، لأنه يحقق استفادة مشتركة.

مشروعات جديدة بعد رأس الحكمة

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقده وعرضته قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة تعد مجموعة أخرى من المشروعات لكي تطرحها عالميًا، وكلها من «العيار الثقيل» على نفس مستوى رأس الحكمة.

وأوضح رئيس الوزراء، أنّ مخطط التنمية العمرانية يحدد مجموعة من المدن والتجمعات، سواء على سواحل البحر الأحمر أو المتوسط، التي من شأنها تكرار مثل هذه النوعية من المشروعات.