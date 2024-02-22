«التنمية الحضرية»: حجز وحداتنا عبر الخط الساخن أو مقرات المشروعات فقط

نوه صندوق التنمية الحضرية، عبر منشور على صفحته على «فيس بوك»، المواطنين، أنه بالإشارة إلى ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن طرح وحدات سكنية تابعة للصندوق بالتعاون مع بعض الجهات.

وأشار الصندوق إلى أن الوحدات المملوكة للصندوق بمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات، بكل محافظات الجمهورية، يتم طرحها عن طريق الصندوق، أو من خلال الخط الساخن 15444، أو مقرات المشروعات، أو عن طريق الموقع الإلكتروني لبنك القاهرة، وذلك لبعض وحدات التمويل العقاري، ولا يوجد وسيلة أخرى للحجز أو الاستعلام.

وشدد الصندوق، في بيانه، على العملاء، بعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله من أخبار ومعلومات مغلوطة عن الصندوق، واختتم بأنه يسعده أن يستقبل المواطنين في مقرات المشروعات، وأن يتلقى اتصالاتهم عبر الخط الساخن 15444.