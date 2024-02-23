مميزات لتشجيع حاملي بطاقة «حرفي» لتمويل المشروعات.. أسعار خاصة للمواد الخام

سلمت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عددا من الشهادات لمتدربي برنامج «حرفي»، لدعم صغار ومصنعي الحرف اليدوية والتراثية، والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع البنك المركزي المصري.

مميزات لحاملي كارت «حرفي»

وأكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية إمكانية منح أسعار تفضيلية على المواد الخام لحاملي كارت «حرفي»، بالإضافة إلى خدمات تشغيلية أخرى.

وأطلقت القباج خلال احتفالية افتتاح معرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية» بطاقة «حرفي»، والمعني بها إتاحة خدمات مالية وغير مالية للحرفيين، وفتح المجال لمد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لهم، ويشمل ذلك توفير تمويل ميسر بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي بسعر فائدة يتراوح بين 7% و13% وفقاً لشرائح القرض المختلفة، وتوفير فرص التدريب وتنمية المهارات على إدارة المشروعات الصغيرة والتسويق وخدمات الشمول المالي، والدعم الفني في تحسين وتنوع التصميمات، بالإضافة إلى التمتع بمبادرة البنك المركزي من خلال فتح «حساب النشاط الاقتصادي» المجاني، وإتاحة فرص التسويق داخل وخارج مصر.

تنمية الوعي التأميني لدي الأسر المنتجة

وتحرص وزارة التضامن على تنمية الوعي التأميني لدي الأسر المنتجة وصغار رواد الأعمال بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمينات وشركة مصر لتأمينات الحياة، وذلك من خلال تيسير وتبسيط إجراءات الاشتراك في نظام تأمينات اجتماعية، للتمتع بها في حالات التقدم في العمر وبلوغ سن المعاش، أو في حالات البطالة، والمرض، والطوارئ.