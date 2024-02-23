الاستثمارات الإماراتية في مصر.. 14 معلومة عن مشروع رأس الحكمة

يعد مشروع رأس الحكمة واحدا من أبرز الاستثمارات الإماراتية في مصر، بحجم مشروع هو الأضخم على الإطلاق، إذ يقام المشروع على مساحة 170.8 مليون متر مربع ما يعادل أكثر من 40 ألفا و600 فدان.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددا من النقاط حول مشروع رأس الحكمة منها ما يلي:

- تقوم شركة أبو ظبي العمرانية القابضة بتأسيس شركة باسم رأس الحكمة، وستكون شركة مساهمة مصرية، وستكون الشركة الأم التي ستطور هذا المشروع.

- الصفقة تشمل شقين، جزء مالي مقدم يتضمن استثمار أجنبي باجمالي 35 مليار جنيه خلال شهرين.

- الدفعة الأولى خلال أسبوع 15 مليار دولار «تتنازل الإمارات عن جزء من الودائع في البنك المركزي، يتم تحويلها من دولار إلى جنيه مصري».

استثمار أجنبي مباشر

- ضخ استثمار أجنبي مباشر 15 مليار دولار، وهو الجزء المتبقي من الودائع.

- الدفعة الثانية خلال شهرين بقيمة 20 مليار دولار.

- سيعمل المشروع على خفض الدين الخارجي، لحل أزمة السيولة النقدية.

- للدولة المصرية نسبة أرباح بالمشروع 35%.

- مصر تستفيد بـ35 مليار دولار أمريكي، كاستثمارات خارجية مباشرة.

- مشروع رأس الحكمة شراكة وليس بيع أصول.

توفير ملايين من فرص العمل

- يعمل المشروع على توفير ملايين من فرص العمل سنويا.

- العمل على تحسين مناخ الاستثمار وأولوية كبيرة لقطاع الصناعة.

- تنمية مدينة رأس الحكمة أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

- طول مدى المشروع سيكون للدولة المصرية حصة من أرباحه.

- إنشاء مطار دولي بجوار مدينة رأس الحكمة.