خبير: مشروع رأس الحكمة سيعقبه انفراجه في الاقتصاد المصري

قال الدكتور عبدالرحمن خليل، الخبير الاقتصادي، إن أهمية توقيع والموافقة على الصفقة الاستثمارية الكبرى يأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مشروع رأس الحكمة يعتبر شراكة استراتيجية، خاصة وأنه حدث مختلف، وكذلك حجم التطوير وقيمة الاستثمار التي تقدر بـ150 مليار دولار لم يحدث من قبل.

الصفقة الاستثمارية الكبرى ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل

وأشار إلى أنه من أفضل القطاعات التي سيتم انتعاشها بسبب هذا المشروع هو قطاع توفير فرص العمل، خاصة وأن هذا القطاع والمشروعات ذات العلاقة بالتنمية العمرانية والتطوير بالمدن التي تمثل من المشاريع كثيفة العمالة، وهي نقطة مهمة بالنسبة لنا في الأبعاد الاقتصادية التي تأتي من التنمية عموما.

وأكد أنها توفر تطويرا في السياحة في المنطقة ليزيد عدد السياح لأكثر من مليون سائح، وكذلك قطاع المقاولات وفي كل القطاعات المشاركة في تنمية المشروع.

وأشار إلى أن الدخل الدولاري سيوفر العملة بالدفعة الأولى التي تمثل 35 مليار دولار خلال شهرين، و150 مليار دولار على مدار عمر المشروع وهو رقم جيد وضخم سيؤثر على الاقتصاد المصري إيجابا، وسيكون له اثر ايجابي كبير يلمسه الجميع، لافتا أنها خطوة سيتبعها انفراجة اقتصادية على مصر.