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مدبولي: أهالي رأس الحكمة سيستفيدون من المشروع.. «هما اللي هيشتغلوا»

كتب:

شريف سليمان
04:41 م | الجمعة 23 فبراير 2024
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة ملتزمة تجاه أهالي طروح الموجودين على أرض مدينة رأس الحكمة المخصصة للمشروع بتعويضهم بشكل كامل نقدا وعينا.

وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «حصرنا كل الموجودين على الأرض والمباني والأراضي الزراعية الموجودة بالنبتة الواحدة، والدولة ملتزمة بالتعويض النقدي الكامل وتعويض عيني».

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «الدولة تخطط لإنشاء تجمعات للأهالي جنوب الطريق الدولي الساحلي،  وسيتم نقلهم إليها وسيستفيد الأهالي استفادة مباشرة من عملية التنمية، هم اللي هيشتغلوا أو هيخدموا على هذا المشروع الكبير، وسيستفيدون بصورة مباشرة من مشروع سيستمر إلى ما شاء الله، وبالفعل بدأت الدولة بالجلوس معهم وإن شاء الله نخطط أن ينتهي هذا الأمر في أسرع وقت ممكن».

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